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Romee Strijd ikinci kez anne oldu - Magazin haberleri

Romee Strijd ikinci kez anne oldu

12 yıldır Laurens van Leeuwen ile aşk yaşayan ve 2020'de 'Mint' adını verdiği kızını kucağına alan Hollandalı model Romee Strijd, ikinci kez anne oldu

Giriş: 17.11.2022 - 10:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Victoria's Secret modeli Romee Strijd, 12 yıldır aşk yaşadığı Laurens van Leeuwen ile ilk çocukları Mint'i 2020'de kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. İkilinin ikinci bebekleri de dünyaya geldi.

  • İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

    11 Kasım Cuma günü ikinci kez anne olan Romee Strijd, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu. Strijd, iki çocuğu ve nişanlısıyla birlikte verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. İkilinin bebeklerine 'June' (Haziran) adını verdiği öğrenildi.

  • "SABIRSIZLANIYORUM!"

    Laurens van Leeuwen ve kızı Mint ile objektif karşısında verdiği pozu yayınlayan Strijd, hamile olduğunu, "Yakında 4 kişilik bir aile olacağız, sabırsızlanıyorum!" sözleriyle duyurmuştu.

    Öte yandan Romee Strijd, ayrıca hayranlarının iki yıl öncesi ile sonrasında kendisinin hamile olduğu ve Laurens van Leeuwen ile çekilen karelerinin karşılaştırıldığı fotoğrafları da paylaşmıştı.

  • "ANNE OLAMAMAKTAN KORKUYORDUM"

    Ayrıca Romee Strijd, daha önce, "Yedi yıl boyunca regl görememe sebebiyle, iki yıl önce Polikistik Over tanısı konuldu. Anne olamamak ve Lauren ile en büyük hayalimiz olan aile kuramamaktan korkuyorduk. Sonrasında benim Polikistik Over’ımın normal bir sendrom olmadığını anladım" açıklamasını yapmıştı.

  • "BU TEMPO BENDE BU SONUCU YARATTI"

    "Benimki vücudumun uçuş moduyla savaşmasından kaynaklanıyordu. Yani stresle savaşmaktan..." ifadelerini kullanan Strijd, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    Herkesin yapısı farklı ama bu kadar tempo bende bu sonucu yarattı. Doğal tedavi yöntemlerini denedim. Doğru egzersizleri yaptım, vücudum için doğal kiloya ulaştım ve kilo vermek için kendimi zorlamadım. Ayrıca doğal gıda takviyelerini denedim. Akupunktur yaptım ve ülkem Hollanda’yı daha sık ziyaret edip, ailemle vakit geçirdim.

    Fotoğraflar: Instagram

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