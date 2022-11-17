"SABIRSIZLANIYORUM!"

Laurens van Leeuwen ve kızı Mint ile objektif karşısında verdiği pozu yayınlayan Strijd, hamile olduğunu, "Yakında 4 kişilik bir aile olacağız, sabırsızlanıyorum!" sözleriyle duyurmuştu.

Öte yandan Romee Strijd, ayrıca hayranlarının iki yıl öncesi ile sonrasında kendisinin hamile olduğu ve Laurens van Leeuwen ile çekilen karelerinin karşılaştırıldığı fotoğrafları da paylaşmıştı.