Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        62
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        44
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Trabzonspor
        TS
        35
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        30
        Net Global Sivasspor
        SVS
        27
        Bellona Kayserispor
        KYS
        27
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Romanya: 3 - Türkiye: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Romanya: 3 - Türkiye: 1 | MAÇ SONUCU

        U20 Milli Futbol Takımı, U20 Elit Lig son maçında deplasmanda Romanya U20'ye 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından millilerimiz, grubu 2 puan ile son sırada bitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 21:25 Güncelleme: 25.03.2025 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç Milliler, grubu sonuncu bitirdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        U20 Elit Lig son maçında U20 Milli Futbol Takımı, konuk olduğu Romanya U20'ye 3-1 mağlup oldu.

        Stadionul Eugen Popescu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Florin Andrei yönetti. Andrei'nin yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Cosmin Bojan ile Ştefan Dumitrache üstlendi.

        Romanya'da 40'ıncı dakikada Vulturar topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Romanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan ay-yıldızlılar 57'nci dakikada Yusuf Sertkaya'nın attığı golle skoru eşitledi. Maçın son bölümünde 86'ncı dakikada Radulescu ve 89'uncu dakikada Pop'un kaydettiği golle Romanya maçı 3-1 kazandı.

        Bu mağlubiyetle U20 Elit Lig'de 7 maçta 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, U20 Elit Lig'i 2 puan ile son sırada tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı
        ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı
        25 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        25 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İBB Başkan Vekilliği için toplandı
        İBB Başkan Vekilliği için toplandı
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. kez anne oldu
        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. kez anne oldu
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Habertürk Anasayfa