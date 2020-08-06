Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Serie A ekibi Roma satıldı. ABD'li milyarder Dan Friedkin, kulübü 591 milyon euro karşılığında satın aldı.

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