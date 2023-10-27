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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! Kim Mike W Mergits'ten "Pes" dedirten savunma! - Antalya haberleri

        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!

        Antalya Havalimanı'nda, Roma dönemine ait 3 taş ile yakalanıp, hakkında yurt dışı yasağı konulan Belçikalı Kim Mike W Mergits, ilk duruşmada, "O taşları sokakta buldum. Tarihi eser olduğunu bilmiyordum" dedi. Mahkeme heyeti, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün katılma talebini kabul ederek, sanık Mergits'in yurt dışı çıkış yasağını ve adli kontrol kararını kaldırdı. Duruşma, ertelendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:51 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:34
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        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
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        Türkiye'ye tatil için gelen Belçikalı Kim ve Warre Mergits çifti, 16 Eylül'de ülkelerine dönmek için geldikleri Antalya Havalimanı'nda valizlerinde bulunan, kıyafet ve poşete sarılı 3 taştan şüphelenilmesi üzerine gözaltına alındı.

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        ROMA DÖNEMİNE AİT TAŞ ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre taşların, Antalya Müze Müdürlüğü'nce yapılan incelemesinde, Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Turist çift, adli kontrolle serbest bırakılırken, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

        12 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çiftten Kim Mike W Mergits hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Kim Mike W Mergits'in, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 68'inci maddesi gereğince 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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        TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALDI

        İddianamede ayrıca olayın teşebbüs aşamasında kalmasının değerlendirilmesi istendi.

        İLK KEZ HAKİM KARSISINDA

        Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Kim Mike W Mergits, tercüman ve sanık avukatları katıldı. Hakim karşısında ilk savunmasını yapan Mergits, Belçika'da hasta bakıcılığı hemşiresi olduğunu, eylül ayından beri erkek arkadaşı ile Türkiye'de bulunduğunu anlattı.

        " O TAŞLARI SOKAKTA BULDUM"

        Mergits, "3-4 kez Türkiye'ye geldim. Bu ülkeyi çok seviyorum. O taşları sokakta buldum. Tarihi eser olduğunu bilmiyordum. Şu an zor durumdayım. Türkçe bilmiyorum, ülkeme geri dönmek istiyorum. Çok özür dilerim. Pazar günü annemin doğum günü, oraya gitmek istiyorum" dedi.

        YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

        Mahkeme heyeti, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün katılma talebini kabul ederek, sanık Mergits'in yurt dışı çıkış yasağını ve adli kontrol kararını kaldırdı. Duruşma, ertelendi.

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        #Antalya
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