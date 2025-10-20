Roma'dan Zeki Çelik kararı!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da sağ bek olarak görev alan Zeki Çelik'in geleceğine dair karar verildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Roma, Zeki Çelik'in gelecek yaz sona erecek olan sözleşmesini yenilemeyi ciddi olarak düşünüyor. Ayrıca şu anda 1,7 milyon euro kazanan 28 yaşındaki sağ bekin yıllık ücretinin de 2 milyon euroya çıkarılacağı kaydedildi.

BU SEZON NE YAPTI? Bu sezon İtalyan ekibiyle 8 maça çıkan milli sağ bek, 1 asistlik performans sergiledi.