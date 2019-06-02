Medipol Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da sergilediği futbolla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden birçok kulübü peşine takan Cengiz Ünder için İtalyan basınından dev bir iddia geldi.

Tuttomercatoweb'in haberine göre, Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton, Cengiz Ünder'e talip oldu. İddiaya göre Everton, Roma'ya Cengiz Ünder için 28 milyon Euro'luk bir teklif sundu ancak İtalyan ekibi bu teklifi yetersiz buldu ve geri çevirdi.

Cengiz Ünder için başta Arsenal olmak üzere birçok ekibin ilgisi devam ederken oyuncunun Roma'daki geleceği merakla bekleniyor.

2017 yazında Roma'ya 14,25 milyon Euro'ya transfer olan 21 yaşındaki genç yıldızın kulübüyle üç yıl daha mukavelesi bulunuyor.