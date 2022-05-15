Serie A'nın 37. haftası enteresan bir karşılaşmaya sahne oldu. Maçtan önce küme düşmesi kesinleşen ligin son sırasındaki Venezia, Avrupa kupalarına katılım yarışı veren Roma'ya konuk oldu.

Venezia, maçın henüz 1. dakikasında Okereke'nin golüyle öne geçti. 32. dakikada Kiyine kırmızı kartla Venezia'yı 10 kişi bıraktı.

Roma, karşılaşma boyunca rakip kaleye 16'sı isabetli 46 şut attı. 4 top direkten döndü. Roma bu ataklardan sadece 1 gol çıkarabildi. 76'da Shomurodov'un golü maçın sonucunu belirledi: 1-1.

Bu sonuçla Roma 60 puan ve maç fazlasıyla 6. sırada yer buldu. Venezia ise 26 puanla son sırada kaldı.