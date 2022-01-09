Serie A'nın 21. haftasında Juventus, Roma'ya konuk oldu.

Roma, 11. dakikada Abraham ile öne geçti.

18'de Dybala skoru eşitledi.

İlk yarı 1-1 bitti.

48'de Mkhitaryan ve 53'te Pellegrini'nin golleriyle Roma, skoru 3-1'e getirdi.

70. dakikada Locatelli, farkı yeniden 1'e indirdi.

72'de Kulusevski, maçta bir kez daha skoru eşitleyen isim oldu.

77. dakikada De Scigli, skoru Juventus lehine çevirdi: 4-3!

Juve'de De Ligt, 81. dakikada 2. sarı kartla oyundan atıldı.

83. dakikada Roma için beraberlik fırsatı doğdu. Penaltı atışı kullanan Pellegrini, topu ağlarla buluşturamadı.

Muhteşem karşılaşma Juventus'un 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

Juventus 38 puanla 5. sırada yer alırken 32 puanda kalan Roma 8. sırada yer buldu.