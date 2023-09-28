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        Haberler Ekonomi Enerji Rolls-Royce ile 'nükleer' görüşme - Enerji Haberleri

        Rolls-Royce ile 'nükleer' görüşme

         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rolls-Royce Group ile nükleer enerji alanında küçük modüler reaktörlere (SMR) ilişkin işbirliği konusunu görüştüklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 07:41 Güncelleme: 28.09.2023 - 07:41
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        Rolls-Royce ile 'nükleer' görüşme
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Rolls-Royce Group ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinden bir heyeti Bakanlık'ta ağırladıklarını duyurdu.

        Bayraktar, paylaşımında, "Hem enerji arz güvenliğimiz hem de 2053 karbon nötr hedefine ulaşabilmemiz için yeni dönem enerji stratejimiz içinde nükleer enerji önemli bir yer tutuyor. Yenilikçi tasarımları, modüler yapıları ve küçük boyutlarıyla SMR'ların da bu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir yer tutacağını öngörüyoruz. Rolls-Royce Group ile de bu alanda olası işbirliklerini değerlendirme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

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