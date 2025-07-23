"GÖKBORA füzesi 100 milin üzerindeki hedefleri imha edebilecek"

"GÖKBORA, 100 milin üzerindeki menzile sahip olan görüş ötesi bir füze. Bu füze özellikle KAAN ve KIZILELMA platformumuzun iç istasyonundan fırlatılacak, görüş ötesi özellikleriyle 100 milin üzerindeki hedefleri tespit edip imha etme yeteneğine sahip olacak. GÖKBORA füzesinin sahip olduğu ramjet motoruyla özellikle muadil olan füzelerden çok daha üstün hava-hava özelliklerine sahip olacağını değerlendiriyoruz."

"EREN, SİHA'larımızın savaş alanındaki gücüne güç katacak"

Murat İkinci, ikinci ürünün 100 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan ve farklı platformlardan atılma özelliği bulunan, dolanan mühimmat EREN olduğunu kaydederek, "EREN mühimmatımız özellikle farklı tipteki hava hedeflerine ve yer hedeflerine angaje olabilen, çoklu özelliklere sahip bir dolanan mühimmat olarak hem insansız savaş araçlarımızdan hem de diğer platformlarımızdan fırlatılacak. EREN, özellikle bizim SİHA'larımızın savaş alanındaki gücüne güç katacak." ifadelerini kullandı.