Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Rok Vilcnik’ten 'Çağdaş Oyunda Absürt Komedi Yazarlığı' atölyesi

        Rok Vilcnik’ten 'Çağdaş Oyunda Absürt Komedi Yazarlığı' atölyesi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) ve TheaterIST iş birliğiyle Rok Vilcnik'in "Çağdaş Oyunda Absürt Komedi Yazarlığı" atölyesi 14-15-16 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi stüdyolarında sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 00:05 Güncelleme: 03.04.2025 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çağdaş Oyunda Absürt Komedi Yazarlığı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) ve TheaterIST iş birliğiyle Slovenya tiyatrosunun dünya tiyatrosuna kazandırdığı yazar Rok Vilcnik’in "Çağdaş Oyunda Absürt Komedi Yazarlığı" atölyesi seyirci ile buluşuyor. Vilcnik’in atölyesi 14-15-16 Nisan’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi stüdyolarında 11:00-14:00 saatleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

        Rok Vilcnik
        Rok Vilcnik

        Rok Vilcnik, kendi deyimiyle, bu atölyede bir yazar algısıyla absürdün izine düşecek ya da anlamın çatlaklarındaki zıtlıklar arasında dolaşacak. Atölyede, Vilcnik'in eserlerinin sunumu da yapılacak.Kontenjanın sınırlı olduğu atölyeye katılmak isteyenlerin 8 Nisan Salı günü saat 18.00'e kadar kısa özgeçmişleriyle birlikte katılım taleplerini cgsm.atolye@ibb.gov.tr adresine mail atmaları gerekiyor.

        RON VILCNIK KİMDİR?

        Rok Vilcnik, ödüllü oyun yazarı, roman yazarı, şair, şarkı yazarı ve senaristtir. Rokgre olarak da bilinen Vilcnik, Slovenya Maribor’da yaşamakta ve çalışmaktadır. Üç kere kazandığı en iyi yeni Sloven oyunu alanında üç Grum ödülü, iki Sloven Noble Comediographer Grand Prix ödülü ve kültürel alandaki başarılarından dolayı Maribor şehri tarafından verilen The Glazer Charter ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül aldığı oyunlarıyla tanınmaktadır. Rok aynı zamanda televizyon dizileri ve komedi programları için de yazmaktadır. 200’den fazla televizyon programında senarist olarak çalışmıştır. Popüler Sloven şarkıcıları ve gruplarına şarkı sözü de yazan Vilcnik'in oyunları geçtiğimiz senelerde ABD, İtalya ve Makedonya’da da sahnelenmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Rok Vilcnik
        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #OYUN
        #yazar
        #tiyatro
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Mourinho'dan Buruk'a müdahale: Burnunu sıktı!
        Mourinho'dan Buruk'a müdahale: Burnunu sıktı!
        "F.Bahçe bu sistemde niye ısrar ediyor?"
        "F.Bahçe bu sistemde niye ısrar ediyor?"
        Kadıköy'de tur Galatasaray'ın!
        Kadıköy'de tur Galatasaray'ın!
        Hırt Hakan!
        Hırt Hakan!
        Derbisiz Special One!
        Derbisiz Special One!
        Derbide kavga çıktı! 4 kırmızı kart!
        Derbide kavga çıktı! 4 kırmızı kart!
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Derbide önce ofsayt sonra gol!
        Derbide önce ofsayt sonra gol!
        VAR incelemesi sonucu penaltı kararı!
        VAR incelemesi sonucu penaltı kararı!
        Rutte: ABD Avrupa'dan çekilmiyor
        Rutte: ABD Avrupa'dan çekilmiyor
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Amazon, TikTok’un tamamını satın almak için son dakika teklifinde bulundu
        Amazon, TikTok’un tamamını satın almak için son dakika teklifinde bulundu
        ABD basını: Musk istifa edecek
        ABD basını: Musk istifa edecek
        3 yaşındaki çocuğu tekmeledi
        3 yaşındaki çocuğu tekmeledi
        10 bin seviyesi neden çok önemli?
        10 bin seviyesi neden çok önemli?
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Habertürk Anasayfa