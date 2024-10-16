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        Haberler Bilgi Yaşam Rojin Kabaiş kimdir, neden ve nasıl öldü? Van’da kaybolan Rojin Kabaiş’in cansız bedeni bulundu

        Rojin Kabaiş kimdir, neden ve nasıl öldü? Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni bulundu

        Van'da haftalardır aranan Rojin Kabaiş'in acı haberi geldi. 21 Yaşındaki üniversiteli genç kızın cansız bedeni arama çalışmalarından tam 18 gün sonra bulundu. Kabaiş'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Peki Rojin Kabaiş kimdir, neden ve nasıl öldü? İşte, Rojin Kabaiş ile ilgili son gelişmeler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 11:03 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:06
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        • 1

          Rojin’in 18 gün önce kaybolmasının ardından ölüm haberi geldi. 27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da kaybolan günlerdir aranan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Peki Rojin Kabaiş kimdir?

        • 2

          ROJİN KABAİŞ KİMDİR, NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

          Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi. Genç kızın cansız bedeni dün en son görüldüğü yerden 20 kilometre uzaklıkta bahçe sulamaya gelen bir kişi tarafından bulundu. Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kabaiş'in cansız bedeni, Mollakasım Mahallesi'nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay tarafından bulundu.

          Kabaiş'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

          NE OLMUŞTU?

          Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

          Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

          28 EYLÜL'DE CEP TELEFONU BULUNDU

          28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

          Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

          10 EKİM'DE BAŞÖRTÜSÜ BULUNDU

          Rojin’in kaybolduğu günden sonra Bardakçı Mahallesi'ne giriş çıkış yapan yaklaşık 400 araç incelendi. 10 Ekim günü Rojin'e ait başörtüsü sahilde bulundu.

        • 3

          CANSIZ BEDENİ BULUNDU

          Arama çalışmalarının 18. gününde genç kızın cansız bedeni en son görüldüğü yerden 20 kilometre uzaklıkta bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu.

          İnşaat işleri ile uğraşan Ankay, sahile yakın bölgede bulunan arkadaşına ait yazlıkta bulunduğu sırada sahildeki karartıyı fark ettiğini söyledi.

        • 4

          Yaklaştığında kadın cesedi olduğunu görünce hemen jandarmaya haber verdiğini belirten Ankay, "Saat 14.10 sıralarıydı. Karartıyı fark ettim. Yaklaştığımda ceset olduğunu anlayınca hemen yetkilileri aradım." dedi.

          Rojin Kabaiş'in ölüm nedenini otopsi sonucu belirleyecek.

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