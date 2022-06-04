İki yıl önce Mesut Doğan ile dünya evine giren ve iki ay önce de oğlunu kucağına alan Rojin, Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Rojin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"ANNELİK İNANILMAZ BİR DUYGU"
Bebeğinin sağlık durumu hakkında bilgi veren sanatçı, "Beyefendi iyi, erken dünyaya geldi. Amerika'ya gidecektik. Ben ülkemde doğurmak istedim. Hormon festivalindeyim, festivale beklerim! 'Uykusuz Her Gece'yi uzun hava olarak okuyorum, hicaz makamında yazmıştım..." diyerek, gülümsedi.
"Annelik inanılmaz bir duygu." diyen Rojin, "Karnınızda bir canlının olması ve sonra elinize almanız muhteşem bir his. Doğarken o ağlamadı, ben ağladım. Sezaryen doğum gerçekleştirdim, o sırada şarkı söylüyordum." şeklinde konuştu.
Oğlunun erken dünyaya geldiği için sağlık sorunu olmadığını ifade eden Rojin, "Biraz nefes problemi vardı ama şimdi iyi, çok şükür." açıklamasını yaptı.
"DİJİTAL İCAT OLDU, MERTLİK BOZULDU!"
Ayrıca geçtiğimiz ay Esmeray'ın 'Unutama Beni' şarkısında Nuri Harun Ateş ile düet yapan şarkıcı, yeni projesinden de söz etti.
Hamileliği riskli olduğu için şarkıya İstanbul görüntülerinin olduğu bir klip hazırladıklarını söyleyen Rojin şöyle devam etti: "Şarkı çok güzel oldu. Aranjesi Ogün Dalka tarafından yapıldı. Dijital icat oldu, mertlik bozuldu... Dijital mafyası var... Hiç konser vermemiş bir insana bakıyorsun 7 milyon, 8 milyon tıklanmış. İnandırıcı değil, böyle bir şey olamaz. Garip geliyor... 22 senedir bu işin içinde olan biri olarak söylüyorum; Beyoğlu nabzı tutardı. Albümlerin Beyoğlu'nda bittiği zaman 'Tamam' derdik. Ben sosyal medya ve dijitale çok geç girdim. Sosyal medya ile özellikle uğraşmak gerek."
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