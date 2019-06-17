Ekranların sevilen ismi Rojda Demirer, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde sahibi olduğu standa uğrayıp personelleriyle toplantı yapan Demirer, daha sonra yakın dostlarıyla buluşup koyu bir sohbete oturdu.

Demirer, yaz için herhangi bir tatil planının olmadığını dile getirdi.