Rojda Demirer: Evli gibi yaşadığım bir ilişkim var

"ANNE OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Rojda Demirer, ardından sözlerini şöyle sürdürdü: Hayatımda anne olmayı da düşünmüyorum. Artık ülkeyi geçtim, dünyaya bir çocuk getirmenin çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten büyük bir sorumluluk, kendimiz adına endişeliyiz, bir de çocuğumuz için endişelenmeyelim. Ekonomik kriz kapıda, 3. Dünya Savaşı kapıda, küresel ısınma kapıda; ben bunların ortasına bir çocuk getirmem. İlla bir çocuk istersem evlat edinmeyi tercih ederim.