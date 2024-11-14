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        Haberler Objektife Takılanlar Rojda Demirer: Evli gibi yaşadığım bir ilişkim var - Magazin haberleri

        Rojda Demirer: Evli gibi yaşadığım bir ilişkim var

        Rojda Demirer, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. "5 yıldır güzel giden bir ilişkimiz var" diyen Demirer; "Çok mutluyuz. Evlilik, İlla bir şeyleri ispat etmek gibi geliyor bana" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 08:33 Güncelleme: 14.11.2024 - 08:33
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rojda Demirer, Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demirer, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "5 YILDIR GÜZEL GİDEN BİR İLİŞKİMİZ VAR"

          Rojda Demirer; voleybolcu Ulaş Kıyak ile olan ilişkisi hakkında şöyle bir yorum yaptı; "5 yıldır güzel giden bir ilişkimiz var, gayet mutluyuz" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "EVLİLİK BİR ŞEYLERİ İSPAT ETMEK GİBİ GELİYOR"

          Gazetecilerin evlilikle ilgili sorularına da yanıt veren Rojda Demirer; "Evli gibi yaşadığım bir ilişkim var, çok mutluyuz. Evlilik, illa bir şeyleri ispat etmek gibi geliyor bana, böyle şeyler yapma gereği hiç duymadım" diyerek evlenmeyi düşünmediğini ifade etti.

        • 4

          "ANNE OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

          Rojda Demirer, ardından sözlerini şöyle sürdürdü: Hayatımda anne olmayı da düşünmüyorum. Artık ülkeyi geçtim, dünyaya bir çocuk getirmenin çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten büyük bir sorumluluk, kendimiz adına endişeliyiz, bir de çocuğumuz için endişelenmeyelim. Ekonomik kriz kapıda, 3. Dünya Savaşı kapıda, küresel ısınma kapıda; ben bunların ortasına bir çocuk getirmem. İlla bir çocuk istersem evlat edinmeyi tercih ederim.

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