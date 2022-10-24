Rögar kapağıyla yakalandı! Sözleriyle polisi hayrete düşürdü

Olay, merkez Palandöken ilçesinde meydana geldi. Bir apartmanda kaloriferci olarak çalıştığı öğrenilen Tamer Y., hafriyat alanındaki rögar kapağının kullanılmadığını düşünerek el arabasına yükleyip götürmek istedi.

Devriye gezen polis ekibi, Tamer Y.'yi görünce rögar kapağını yerine bırakmasını istedi. Polis memuru, Tamer Y.'yi "İnsanların canına kastediyorsun" diyerek uyardı. Tamer Y., "Amirim, hırsızlık yapanları tutmuyorsun, bir tane kapak ne ki ? Hırsız mıyım ben, hırsız mıyım amirim ? Çalma değil, lazımdı götürdük. Ben bunu satmayacağım, ben vatandaşım. Kalorifercilik yapıyorum, hırsızlık yapmıyorum. Hırsız değilim" diye konuştu.