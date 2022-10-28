Robot köpek Türkiye’de

Yerli savunma, havacılık ve teknoloji şirketlerinden Volt Teknoloji ile dünyanın önde gelen robot üretim firmalarından Ghost Robotics arasındaki iş birliğinin duyurusu, Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde düzenlenen SAHA EXPO Fuarında yapıldı. Lansmanda, dünyanın en gelişmiş robot köpeklerden olan “Ghost Robotics Vision 60” ilk kez Türkiye kamuoyuyla buluştu.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Volt Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sancak, şunları söyledi: “Volt Teknoloji’nin de bağlı olduğu çatı şirketimiz SAYA Grup olarak 2006 yılında kurulduğumuzdaki temel amacımız ülkemizin kalkınmasında lokomotif görevi üstlenecek sektörlerde faaliyet gösteren bir grup olmaktı. Bu amaç doğrultusunda girdiğimiz her sektörde pusulamız olan teknoloji ile bugünden geleceği tasarlayan çalışmalar yaptık. 2018 yılında da Volt Teknoloji’nin temellerini attık. Volt Teknoloji’nin temellerini atarken amacımız, yerli sanayinin savunma ve havacılık alanındaki üretim gücünü geliştirmeye yönelik öncü çalışmalar yapmaktı” dedi.
"HEDEFİMİZ YERLİ VE MİLLİ OLARAK ÜRETEBİLMEK"
Volt Teknoloji Genel Müdürü Burçin Elbirlik ise Ghost Robotics ile yaptıkları iş birliğinin detaylarını şu şekilde paylaştı:
“Robotlar pek çok alanda insanların yerini alıyor. Ghost Robotics, bu alanda dünyanın en önemli firmalarının başında yer alıyor. Volt Teknoloji olarak artık robot köpek ‘Vision 60’ ürününü geliştiren Ghost Robotic’in Türkiye’deki stratejik ortağıyız. Öncelikli amacımız robot köpek üzerinde kullanılan faydalı yükleri geliştirmek. Yani robot köpeğe yeni özellikler, yetenekler eklemek. İş birliğimiz kapsamında zaman içerisinde bu ve benzeri ürünlerin bakım ve teknik sorumluluğunu da almayı amaçlıyoruz. Nihai hedefimiz ise bu ürünü tamamen milli ve yerli imkânlarla üretebilmek.”
NELER YAPABİLİYOR?
Toplantıda verilen bilgiye göre merdiven çıkabilen, her türlü arazide hareket edebilen, suda, karda, buzda yol alabilen “Ghost Robotics Vision 60” askeri ve sivil pek çok alanda görev yapabiliyor. Keşif, arama, kurtarma gibi görevleri de üstlenebilen Ghost Robotics Vision 60’ın sahip olduğu diğer özellikler ise şöyle:
- 0.9 m/s hız ile 2 saat 45 dakika standart yürüyüş
- 1.2 m/s’ye kadar yürüyüş hızı
- Arazi özellikleri ve entegre yüke bağlı olarak 9 kilometre menzil
- 22 saat bekleme süresi (Sensörler, hesaplamalar ve telsiz açık durumda)
- Tamamen elektrikli doğrudan şarj özelliği
- Değiştirilebilen alt montajlara sahip modüler tasarım
- 10 kilogram yük taşıma kapasitesi
- 51 kilogram ağırlık
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