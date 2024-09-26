Roblox açıldı mı, açılacak mı, son durum ne? Roblox ne zaman açılacak, erişim engeli kaldırılacak mı?
Roblox erişim engeli son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Roblox ne zaman açılacak merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere Roblox'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirilmişti. Çevrimiçi oyun platformuna 7 Ağustos'tan bu yana giriş yapılamıyor. Roblox'un tekrar açılıp açılmayacağı platformun kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Peki Roblox açıldı mı, açılacak mı, erişim engeli kaldırılacak mı? İşte Roblox son durum gelişmeleri…
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7 Ağustos’tan bu yana çevrimiçi oyun platformu Roblox'a giriş yapılamıyor. Bu sebeple Roblox son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Oyuncular ‘’Roblox açıldı mı, açılacak mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. Roblox’a erişim engeli getirilmesinin sebebi Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Bürosu’nun talebi üzerine çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması olarak açıklanmıştı. Peki, Roblox ne zaman açılacak, erişim engeli kaldırılacak mı? İşte Roblox erişim engeli son durum gelişmeleri…
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ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ SÜRÜYOR!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna erişim engeli getirildi.
BTK'nin internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.
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ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
Popüler oyun sitesi Roblox'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına ilişkin henüz açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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ROBLOX KARARA İTİRAZ ETTİ
Roblox, Türkiye'deki erişim engeline itiraz ederek, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2 Eylül 2024 tarihli kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdi.
Roblox yaptığı açıklamada Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin erişim engeli kararına itiraz edildiğini ve yerel yetkililerle iş birliği yaptıklarını açıkladı.
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ROBLOX NEDEN KAPANDI?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu.
Savcılık siteye ait 5 bağlantı uzantısına da talebinde yer vererek, "URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" ifadelerini kullandı. Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimligi aynı gün erişimin engellenmesine karar verdi.
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