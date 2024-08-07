Roblox çöktü mü? 7 Ağustos Roblox neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
Çevrimiçi oyun platformu ve deneyim oluşturma oyunu olan Roblox'a erişim sorunu yaşanıyor. Yaşanan bu gelişme, "Roblox çöktü mü? 7 Ağustos Roblox neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" sorularını gündeme getirdi. Kullanıcılar konuya ilişkin gözünü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. İşte detaylar...
- 1
Roblox çöktü mü sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Popüler oyun platformları arasında yer alan Roblox kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanır. Peki, "Roblox çöktü mü? 7 Ağustos Roblox neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" İşte detaylar...
- 2
ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ?
Çevrimiçi oyun platformu Roblox'ta erişim sorunu yaşanıyor.
Türkiye, günlerdir sosyal paylaşım platformu Instagram’a getirilen erişim engelinin kaldırılıp kaldırılmayacağını konuşurken Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) internet sayfasında bir erişim engeli kararı daha duyuruldu.
Özellikle çocuklar arasında yaygın olarak kullanılan ve 15 milyondan fazla kullanıcısı olduğu belirtilen Roblox'a erişim engeli geldi.
- 3
BTK’nın sitesinde şu bilgilendirme yapıldı: “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”
Kararın ayrıntıları hakkında bir açıklama yapılmazken, kayıtlı kullanıcıların ücretli üyeliği de bulunan uygulamanın ne zaman açılacağı da henüz bilinmiyor.
-
- 4
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI:
“Çevrimiçi oyun platformu Roblox’un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı iledir.
Kararın UYAP’ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.”
- 5
ROBLOX NEDİR?
Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemidir. Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır.
Oyun platformu, 2010'ların ikinci yarısında hızla büyümeye başladı ve bu büyüme COVID-19 pandemisiyle birlikte daha da hızlandı.
Roblox ücretsiz oynanabilir ve oyun içi satın alımlar "Robux" adlı sanal para birimi üzerinden yapılabilir. Ağustos 2020 itibarıyla, Roblox'un 164 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunmaktadır