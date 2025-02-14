Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak ve son durum nedir?
Roblox kullanıcılarının gözü, platforma getirilen erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına çevrildi. 7 Ağustos'tan bu yana Türkiye'de erişilemeyen oyun platformu için yetkililerden gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) aldığı karar doğrultusunda erişime kapatılan Roblox'un yeniden açılıp açılmayacağına dair belirsizlik sürerken, oyuncular platformun geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte Roblox son durum...
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Dünyanın popüler çevrimiçi oyun platformlarından biri olan Roblox, Türkiye’deki erişim engeli nedeniyle araştırılıyor. 7 Ağustos’tan itibaren giriş yapılamayan platformun ne zaman yeniden aktif olacağı ise hala netleşmiş değil. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) aldığı kararla kapatılan Roblox’un geleceği hakkında yeni bir gelişme olup olmadığı oyuncular tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Peki, Roblox açılacak mı, erişim engeli kaldırılacak mı? Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne? İşte ayrıntılar...
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ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ SÜRÜYOR!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna erişim engeli getirildi.
BTK'nin internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.
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BAKAN URALOĞLU KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
"Discord ve Roblox gibi platformlar aslında tam anlamıyla sosyal medya platformları değiller. Bizim amacımız, çocukların oynaması gereken yararlı oyunları engellemek değil, daha çok sosyal medya kullanımı noktasında bazı sınırlamalar getirmek. Örneğin, çocuklar bu platformlarda hesap açamayacaklar. Bazı ülkelerde anne-baba izni gerektiği gibi biz de 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya girmemelerini istiyoruz. Türkiye'de bu oyun platformlarının temsilcisi yoktu, fakat mahkeme kararlarıyla aldığımız tedbirler sonrası bizimle iletişime geçtiler. Eğer platformda zararlı içerikler varsa, bunları engelleyebiliriz ama faydalı içeriklerin devam etmesini sağlayabiliriz. Şu anda bu konuda görüşmeler sürüyor ve doğru adımlar atıldığında, hukuki süreç sonunda platformların tekrar açılması mümkün olabilir."
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ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
Popüler oyun sitesi Roblox'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına ilişkin henüz açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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ROBLOX NEDEN KAPANDI?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu.
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Savcılık siteye ait 5 bağlantı uzantısına da talebinde yer vererek, "URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" ifadelerini kullandı. Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimligi aynı gün erişimin engellenmesine karar verdi.
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