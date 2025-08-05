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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Robin van Persie: Fenerbahçe'yi dört gözle bekliyoruz - Futbol Haberleri

        Robin van Persie: Fenerbahçe'yi dört gözle bekliyoruz

        Hollanda ekibi Feyenoord'da teknik direktör Robin van Persie, temsilcimiz Fenerbahçe ile UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacakları ilk maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 17:48 Güncelleme: 05.08.2025 - 17:48
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        "Fenerbahçe'yi dört gözle bekliyoruz"
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Hollanda ekibi Feyenoord'un teknik direktörü Robin van Persie, müsabakaya çıkmayı dört gözle beklediklerini söyledi.

        Karşılaşmanın oynanacağı De Kuip Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, sözlerine Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirerek başladı.

        Zor bir rakiple karşılaşacaklarının altını çizen Robin van Persie, "Eşleşmede olası rakipleri ilk gördüğümde bir tarafım Fenerbahçe'yle eşleşmeyi umuyordu. Diğer taraftan da zor bir maç olacağını düşünüyordum. Yine de bu meydan okumayı dört gözle bekliyoruz. Çok iyi bir takım ve çok iyi bir teknik direktörle karşılaşacağız. Yine de Fenerbahçe'ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız." açıklamasını yaptı.

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        Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunun altını çizen Robin van Persie, "Onların nasıl oynayabileceğini tahmin ediyoruz. Çok iyi ve deneyimli oyuncuları var. Güzel bir maç ve güzel bir test olacak. Bu sebeple de mutluyum. Biz daha genç bir kadroya sahibiz, Fenerbahçe ise deneyimli oyunculara sahip. Bu biraz da Fenerbahçe'ye özgü bir durum bence. Farklı bir ilke, farklı bir vizyon. Ama birisi, diğerinden daha iyi diyemem. Biraz da Hollanda ile Türkiye arasındaki kültür farkı diyebilirim yaş konusuna. Yarın iki çok iyi kulüp karşı karşıya gelecek."

        Fenerbahçe'de oynadığı dönemde unutamadığı anısı da sorulan Robin van Persie, "Galatasaray'a karşı Kadıköy'de 2 gol atmıştım. Bu benim Fenerbahçe'deki en güzel anılarımdan birisiydi." şeklinde konuştu.

        "MODER'İN OYNAYACAĞINI UMUYORUM"

        Takımın Sheffield United'tan kadrosuna kattığı Anel Ahmedhodzic'le ilgili konuşan Robin van Persie, yeni oyuncularının lider özelliklere sahip olduğunu söyledi.

        Yeni transferin yarın oynama ihtimali olduğunu da vurgulayan Holandalı çalıştırıcı, "Son dönemlerde Ahmedhodzic'i çok izledim. Bende, yönetim kurulu ve teknik kadroda çok iyi bir izlenim bıraktı. Büyük ihtimalle yarın oynayacağını düşünüyorum. Birazdan tesislere döneceğim ve kendisiyle görüşeceğim. Bu görüşmeye göre yarın oynayıp oynamayacağına da karar vereceğim. Jakub Moder'in de sakatlığı bulunuyor. Ancak onun da yarın forma giyebileceğini umuyorum. Bunu bugün değerlendireceğiz ve kararını yarın vereceğiz."

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        Jose Mourinho'nun kendisine ait bir oyun tarzı ve imzası olduğunun altını çizen Robin van Persie, "Mourinho'nun takımlarına karşı varyasyon yapmak gerekiyor. Çeşitli hücum şekillerinde olmamız lazım, yarın bunu yapacağız." diye konuştu.

        Son olarak Türkiye'deki futbol anlayışıyla ilgili soruyu yanıtlayan Robin van Persie, şunları söyledi:

        "Fenerbahçe'ye gitmeye karar verdiğimde içerik olarak seviyeyi bilmiyordum ama şunu söyleyebilirim, Türkiye Ligi'ndeki seviye yüksek. Çok fit durumdalar, mantaliteleri farklı. Maçlarda elinizden geleni yapmak zorundasınız. Bu benim deneyimim. Belki o dönemden bu zamana dek kendilerini daha fazla geliştirmişlerdir. Türkiye'yi Hollanda'yla karşılaştırmak bence doğru değil. Oradaki durum farklı ve yarın çok zor bir rakiple karşı karşıya geleceğimizi biliyoruz."

        TIMON WELLENREUTHER: "RAKİPTE KİMİN OLDUĞU FARK ETMİYOR"

        Teknik direktör Robin van Persie'yle birlikte basın toplantısına katılan kaleci Timon Wellenreuther, geçen sezon oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçlarını hatırlattı.

        Geçen sezon muhteşem maçlara imza attıklarının altını çizen Wellenreuther, "Geçen yıl gösterdiğimiz performans, yarın için bize daha fazla enerji veriyor. Şampiyonlar Ligi deneyimi, bugüne kadarki en iyi deneyimimdi. Tekrar aynı başarıya ulaşabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe'nin başında Jose Mourinho'nun olmasıyla ilgili de konuşan Wellenreuther, "Bizim için rakip takımın teknik direktörünün kim olduğu önemli değil, kazanmak önemli. Ben hazırım ve fit durumdayım, oynamak istiyorum." açıklamasında bulundu.

        Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu olduğunu dile getiren Wellenreuther, şunları söyledi:

        "Fenerbahçe'ye karşı 2 sene önce karşı karşıya gelmiştim. Büyük isimlere sahipler ama benim için rakipte kimin olduğu fark etmiyor. Her teknik direktörün farklı bir oyun planı vardır ve bizim de bunu öğrenmemiz gerekiyor, bu önemli. Tabii ki Mourinho'nun yarın için bir planı vardır, çok iyi bir teknik direktör ama bizim de yarın için planımız var."

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