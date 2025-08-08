Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Robert Pattinson'ın başrolünde oynadığı 'Batman'in devamı geliyor - Magazin haberleri

        'Batman'in devamı geliyor

        İngiliz oyuncu Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı 2022'de gösterime giren 'Batman'in devam filmi geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 11:06 Güncelleme: 08.08.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devamı geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başrolünde yine Robert Robert Pattinson'ın yer aldığı 'Batman' filminin devamının birkaç ertelemenin ardından 2026'nın ilkbaharında çekimlere başlanması ve filmin 2027'de vizyona girmesi planlanıyor.

        Warner Bros., Discovery'nin hissedarlara gönderdiği son verilerine göre; 39 yaşındaki Robert Pattinson'ın 'Batman' filminin devamı olan ve şu anda 'The Batman 2' olarak adlandırılan filmin yapımcısı Matt Reeves.

        Veriler arasında ayrıca, 'Superman'in yönetmeni James Gunn'ın 'Supergirl: Woman of Tomorrow', 'Clayface' ve yeni bir 'Wonder Woman' filmini içeren DC ailesinin yeni bölümlerini hazırlamakla meşgul olduğu belirtildi.

        REKLAM

        DC Studios açıklamasında; "DC Studios'un karakter evreni, yalnızca Warner Bros. Discovery'nin en değerli fikri mülkiyet parçalarından birini değil, aynı zamanda eğlence sektöründeki en değerli varlıklardan birini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

        Robert Pattinson, üç ay önce verdiği bir röportajda, filmin yıllarca ertelenmesi nedeniyle üzgün olduğunu ve filmin çekimleri daha fazla ertelenirse "yaşlı bir Batman"i oynayacağını şakayla dile getirmişti. İngiliz oyuncu, süper kahraman rolüne yakında dönüp dönmeyeceği sorulduğunda, "Umarım öyle olur. Genç bir 'Batman' olarak başladım ve devam filminde yaşlı bir 'Batman' olacağım" yanıtını vermişti.

        James Gunn, Threads'deki gecikmelere yönelik eleştirilere ise, "Adil olmak gerekirse, devam filmlerinde 5 yıl veya daha fazla bir boşluk oldukça yaygındır" yanıtını vermiş ve örnek olarak;'Alien', 'Terminator', 'Top Gun' ve kendi filmi 'Galaksinin Koruyucuları'nın son iki devam filmini göstermişti.

        Fotoğraflar: AP

        ÖNERİLEN VİDEO
        #robert pattinson
        #Batman

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        TBMM'de süreç komisyonu 2.toplantısını yapacak
        TBMM'de süreç komisyonu 2.toplantısını yapacak
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        "Ole Beşiktaş'ın hocası değil"
        "Ole Beşiktaş'ın hocası değil"
        Bir tekne faciası daha! 1 can kaybı, 1 kayıp var!
        Bir tekne faciası daha! 1 can kaybı, 1 kayıp var!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Yeni nesil salgın! Miyokard enfarktüsü riski yüzde 34 artıyor
        Yeni nesil salgın! Miyokard enfarktüsü riski yüzde 34 artıyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        SSK’lı emeklinin ömrü 71 yıl
        SSK’lı emeklinin ömrü 71 yıl
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        Siz de her sabah alarmı erteleyenlerden misiniz?
        Siz de her sabah alarmı erteleyenlerden misiniz?
        Yıllar önce renkler daha mı canlıydı?
        Yıllar önce renkler daha mı canlıydı?
        Habertürk Anasayfa