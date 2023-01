"AKLINIZA GELEBİLECEK HER ŞEYİ DENEDİM"



Neredeyse her beslenme trendini denediğini ifade eden Robert Pattinson, "Aklınıza gelebilecek her şeyi denedim. Bir keresinde iki hafta boyunca patatesten başka bir şey yemedim. Haşlanmış patatese sadece himalaya tuzu atıp, yiyordum. Görünüşe göre bu gerçekten detoksmuş… Kesinlikle kilo veriyorsunuz" şeklinde konuştu.