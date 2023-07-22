Robert Oppenheimer kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü? Robert Oppenheimer hayat hikayesi
Dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın yeni biyografi filmi Oppenheimer'da hayatının dönüm noktası anlatılan Robert Oppenheimer, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda bulunuyor. Söz konusu filmin gün itibariyle yayına girmesiyle birlikte Robert Oppenheimer'ın hayatından satırbaşlarını derledik!
- 1
Dünya tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olan ve 2. Dünya Savaşı'nı bitiren adam olarak bilinen Robert Oppenheimer'ın hayat hikayesi, yönetmen Christopher Nolan tarafından beyaz perdeye uyarlandı. Gün itibariyle ülkemizde de gösterime giren Oppenheimer filmine konu olan Robert Oppenheimer ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...
- 2
ROBERT OPPENHEIMER KİMDİR?
Robert Oppenheimer (1904-1967), Amerikalı fizikçi ve teorik fizik alanında büyük bir figürdür. İkinci Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi'nin baş bilim insanı olarak bilinir. Bu proje, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer silah geliştirme çalışmalarını içeriyordu.
Oppenheimer, 22 Nisan 1904 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Fizik alanında büyük bir yetenek gösterdi ve 1939'da Berkeley'deki California Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaya başladı. Daha sonra Princeton Üniversitesi'ne geçerek teorik fizik profesörü oldu.
- 3
Oppenheimer'ın en önemli katkılarından biri, kuantum mekaniği ve atom fiziği alanındaki çalışmalarıdır. Özellikle nükleer fizik ve kozmoloji konularında önemli keşifler yapmıştır. Ancak Oppenheimer'ın adı, Manhattan Projesi'nde liderlik yapmasından dolayı en çok bilinir.
Bu projede, atom bombasının geliştirilmesi için büyük çabalar sarf etti. Ancak proje sonucunda Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının insanlık tarihindeki etkileri ve etik sorunları nedeniyle Oppenheimer, sonraki yıllarda projedeki rolüyle ilgili tartışmalara maruz kaldı.
-
- 4
Oppenheimer, nükleer silahların yayılmasını önlemek ve dünya barışını desteklemek için aktif bir şekilde çalışmalar yaptı. Oppenheimer, bilim insanı ve düşünür olarak önde gelen bir isim olarak kabul edilir ve atom çağının zorlukları ve sorumlulukları hakkında derin düşünceleri ile tanınır.
- 5
ROBERT OPPENHEIMER NEDEN ÖLDÜ?
Oppenheimer, 1965'in sonlarında gırtlak kanseri teşhisi konan bir sigara içicisiydi. Sonuçsuz bir ameliyattan sonra, 1966'nın sonlarında başarısız radyasyon tedavisi ve kemoterapi gördü. 15 Şubat 1967'de komaya girdi ve 18 Şubat'ta 62 yaşında Princeton, New Jersey'deki evinde öldü. Bir hafta sonra Princeton Üniversitesi kampüsündeki Alexander Hall'da bir anma töreni düzenlendi. Ayine, aralarında Bethe, Groves, Kennan, Lilienthal, Rabi, Smyth ve Wigner'ın da bulunduğu 600 bilimsel, siyasi ve askeri ortağı katıldı. Tarihçi Arthur M. Schlesinger, Jr., romancı John O'Hara ve New York Şehir Balesi'nin direktörü George Balanchine gibi dünyaca ünlü isimler ve bilginler katıldı.