Rober Hatemo'nun acı günü

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Türk pop müziğinin ünlü ismi Rober Hatemo'nun (47) babası Şahin Hatemo'dan acı haber geldi. Şahin Hatemo'nun dün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Acı haberi Instagram hesabından duyuran menajer Haluk Şentürk, "Sevgili Rober Hatemo'nun babası, değerli büyüğümüz Şahin Hatemo vefat etmiştir. Hatemo ailesinin acısını paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.

"ADIMI VEREN, ADAMLIĞIMI VEREN GİTTİ..."

Aldığı üzücü haberle yıkılan ünlü sanatçı da, "Gitti, adımı veren gitti, adamlığımı veren gitti, ömrümün bir yarısı saatini bana bıraktı da kendi gitti. Babam gitti..." ifadelerini yayınladı.

Takipçileri başsağlığı mesajlarıyla Rober Hatemo'ya destek oldu.

"ÇOK PİŞMANIM"

Öte yandan Rober Hatemo, daha önce müzik kariyeri ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Dedesinin kendisinde çok özel bir yeri olduğunu belirten Hatemo, "Dedemle arkadaştık, çocukken de beni gezdirirdi büyüdüğümde de gezdirdi. Başka türlü bir baba modeli oldu bana. Müzikle ilgili çok doldurdu beni. Ölmesine yakın hastalandığı dönemde ben çok büyük bir aşk yaşıyordum, çok gençtim çok pişmanım." demişti.

"ÖLÜMÜNDE İSTEDİĞİM KADAR YANINDA OLAMADIM"

Hatemo, "Gençlik de başka bir ateş, insan her zaman doğruları yapamayabiliyor. ‘Daha çok vakit ayırmalıydım.’ diye düşünüyorum şimdi ama yapamadım o zaman… Tabii ki dedeme sonsuz vakit ayırdım, güzel şeyler yaptık beraber ama ölümünde istediğim kadar yanında olamadım." şeklinde sözlerini sürdürmüştü.

"ÇOK ENTERESAN BİR ADAMDI"

Taksim'de üç katlı bir Rum evinde büyüdüğünü söyleyen şarkıcı, "En alt katta mutfak vardı. Orada dedemin müzik aletleri vardı. Ne iş gelirse ona gidiyorduk, televizyonlarda da çıktı o dönem… Orkestra şefliği yaptı. Dedem çok beğenirdi benim şarkı söylememi. 'Benim diyen solist senin gibi mikrofon tutamaz’ derdi. Kendisi enteresan bir adamdı, üç dil biliyordu. Çalmadığı enstrüman yoktu." şeklinde konuşmuştu.

"MÜZİĞİ DEDEM ÖĞRETTİ"

Hatemo müzik kariyeri hakkında, "Bir gün ben de dedemle Aksaray’da bir otele gittim, şarkı söyledim. Oranın yetkilisi aradı, 'Müşteriler seni istiyor, çok beğendiler.’ dedi. Babam da istemiyor, onun mesleğini yapmamı istiyordu. Kuyumcuydu kendisi, onu da yaptım tabi ama ben babamı dinlemedim. Dedemle kaçıp, gittim şarkı söylemeye. Müzikle, sosyal hayatla alakalı bir şeyler öğreten kişi dedem oldu." ifadelerini kullanmıştı.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Hatemo, "2010 ile 2015 arası bir düşüş dönemi, hastalıklar yaşadım. Ölümden döndüm. Herkesin hayatında oluyor böyle şeyler. 2015’ten sonra tekrar toparlamaya başladım. 'Papucumun Dünyası' albümünden sonra her şey iyi gidiyordu. Araya korona girdi. İki sene kadar rahatsızlık yaşadım. Ülser gibi bir şeydi ama bayağı büyük yaralar vardı. Doktor, 'Üzüntüden uzak duracaksın.' dedi. Bir süre diyetim vardı, psikolojik tedavi gördüm." demişti.

"DOST KAZIĞI YEDİM!"

Hatemo ayrıca, "2010 yılında spora başladım. Spor salonuna ortak oldum. Her ortaklıkta olduğu gibi bir arkadaş kazığı yedim. O beni çok üzmüştü." şeklinde konuşmuştu.