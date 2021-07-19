Kimi zaman şarkılarıyla misafirlerine duygusal anlar yaşatan Hatemo, "Ben bile kendimi unuttum pandemi sürecinde. 1,5 sene oldu evde otur otur. Ben bile Rober Hatemo olduğumu unuttum. Bol bol spor yaptım, yemek yaptım. Artık evlenmeye hazırım." dedi.