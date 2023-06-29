Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi 11´nci sınıf öğrencileri Alperen Açıkmeşe ve Eyüphan Albayrak, `Ulusal Kutup Bilim Seferi´ne katılan RTEÜ´deki bilim insanlarına esinlenerek mikroplastikler kirliliğini araştırmaya başladı. Öğrenciler, kentte deniz seviyesinden 1500 ile 2 bin 500 metre yükseklikteki Handüzü, Elevit, Tulumpınar, Ovit ve Çağrankaya yaylalarından geçen yıl aralıkta yeni yağan kardan numune aldı. Öğrenciler, ayak basılmamış temiz kar örneklerini RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi´ndeki laboratuvarda mercek altına alıp, inceledi. İncelemelerde yağan karda 5 milimetreden küçük mikroplastik parçası tespit edildi.