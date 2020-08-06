Rize Valiliği´nden İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı gibi gösterilerek sosyal medyada paylaşılan belge ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada "Son birkaç saat içinde Valiliğimize ulaşan bilgiler ve ihbarlar sonucu bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından 06.08.2020 tarih ve 24 sayılı "İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı" gibi gösterilen, aslında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir belgenin yoğun şekilde paylaşıldığı tespit edilmiştir. 24 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı 11 Nisan 2020 tarihinde alınmış ve söz konusu Karar bambaşka bir konuyu içermektedir" denildi .
SAHTE BELGEYİ HAZIRLAYANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Geçmiş tarihli karar üzerinde tahrifat yapılarak kamuoyunun yanlış yönlendirildiğinin vurgulandığı açıklamada "Bu itibarla; biri veya birileri tarafından; geçmiş tarihte alınmış ve o zamanki üyeler tarafından imzalanmış farklı konular içeren bir İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı üzerinde tahrifat yapmak suretiyle kamuoyunun yanlış yönlendirilemeye gayret edildiği aşikardır. Kamuoyunu yanlış yönlendirme gayreti içerisinde olan ve bu sahte belgeyi hazırlayan kişi-kişiler hakkında ilgili güvenlik birimlerimizce gerekli işlemlere derhal başlanmış ve suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.
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