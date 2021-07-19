Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan Halil Arıcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

AA

İlçeye bağlı Tepebaşı köyünde yaşayan Halil Arıcı, 14 Temmuz Çarşamba akşamı şiddetli yağışın etkili olması üzerine arazisinde bulunan peteklere bakmak üzere evden ayrıldı.

Bölgede yaşanan heyelanın ardından Arıcı'dan haber alamayan yakınları, AFAD'dan yardım istedi.

AFAD, JAK, dalgıçlar ve sivil toplum örgütlerine bağlı arama kurtarma ekipleri, Arıcı'nın bulunabilmesi için 15 kilometrelik alanda yürüttükleri çalışmalardan henüz sonuç alamadı.

Arıcı'nın kayınbiraderi Bahri Kara'nın, yağış şiddetlenmeden yaklaşık bir saat önce cep telefonuyla çektiği, Halil Arıcı'nın da yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Arıcı, hafif yağmurda eşiyle evinin önündeki kulübenin tahtalarıyla ilgileniyor. Arıcı, görüntüde bir süre dinleniyor.

Halil Arıcı'nın ağabeyi Mustafa Arıcı, AA muhabirine, yağmurdan önce kardeşiyle kapıda oturarak sohbet ettiklerini anlattı.

Kardeşini araziye gitmemesi için uyardığını belirten Mustafa Arıcı, "Yengem ağaçların kaydığını görünce korktu ve bize söyledi. Biz de başka yollardan gidip baktık ama bulamadık. Arama yaparken bir süre rahatsızlanıp arazide dinlendim. Arı kulübesine baktım, yerinde duruyordu. Aramalardan sonuç alamayınca AFAD'dan yardım istedik." dedi.

Bahri Kara da son anlarda Arıcı ile birlikte olduğunu ifade ederek, "Evinin önündeki kulübe akıtınca biraz ilgilendi. Sonra ben, kardeşim (eşi) ile otururken yağmurluklarını giyerek çıktı. Çıkma diye ısrar ettik ama gideceğini söyleyince daha bir şey diyemedik. Aradık, arazide dolaştık ama bulamadık maalesef." diye konuştu.