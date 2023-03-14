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Rize'de inşaatı durdurulan ruhsatsız restoran ile 11 bungalov yıkıldı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, inşaatı durdurulan ruhsatsız restoran ile 11 bungalovun yıkıldığı bildirildi

Giriş: 14.03.2023 - 22:57 | Güncelleme: ABONE OL
Rize'de inşaatı durdurulan ruhsatsız restoran ile 11 bungalov yıkıldı
AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara karşı mücadelenin büyük hassasiyetle devam ettiği belirtildi.

Fındıklı ilçesinde kaçak yapıldığı belirlenen 1 restoran ve 11 bungalov inşaatının, yapı tatil tutanağıyla mühürlenerek durdurulduğu ifade edilen açıklamada, hukuki ve bürokratik süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkım kararı alındığı aktarıldı.

Gerekli hukuki ve idari süreçlerin tamamlanmasından sonra yapı sahipleri tarafından taşınır ve kullanılabilir malzemelerin tahliyesinin sağlandığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu yapıların olduğu yerde gerekli emniyet tedbirleri alınarak İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yıkım gerçekleştirilmiştir. İl genelinde sürdürülen denetimlerde mevzuata aykırılığı görülen yapı ve eklentilerin, tutanakla tespit edilip uyarı ve mühürlenmesi yapıldıktan sonra gerekli hukuki ve idari süreçler tamamlandığında yıkımları gerçekleştirilmektedir."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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