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        Haberler Gündem Güncel Rize'de heyelan riski: 13 ev tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Rize'de heyelan riski: 13 ev tahliye edildi

        Rize'de şiddetli yağış sonrası tedbir amacıyla 13 ev tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:51 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:51
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        Rize'de heyelan riski: 13 ev tahliye edildi
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        Rize genelinde sağanağın ardından çok sayıda ufak çaplı heyelan meydana geldi.

        Çayeli ilçesinin Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde meydana gelen toprak kayması sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı.

        Kapanan köy yolunun ulaşılma açılması için DSİ, Rize İl Özel İdaresi ve Büyükköy Belediyesi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

        VATANDAŞLARA UYARI

        Rize Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun yağışlar sonucunda meydana gelen heyelan olayları nedeniyle 15 vatandaşımız tahliye edilirken, olası afet risklerine karşı 13 konutun nakline karar verildi. İlimizde devam eden yağışlardan dolayı toprağın suya doygun olması heyelan riskini arttırmaktadır. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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        #rize
        #Heyelan
        #yağış
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