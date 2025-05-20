Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"

        Rize'de çay bahçesinde helikopter şeklindeki ahşap yapı ilgi çekiyor

        Rize'de bir çay bahçesindeki helikopter şeklindeki ahşap yapıya ziyaretçiler ilgi gösteriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 14:44 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde işletmeci Sedat Şimşek, çay bahçesinde helikopter şeklindeki ahşap yapıyı dört arkadaşıyla birlikte yaklaşık 3 ayda inşa etti.

        • 2

          İçinde oturma bölümü bulunan ve üzerine Lazkopter53 tabelası da asılan yapı, bölgeye gelenlerin paylaşımları sayesinde sosyal medyada ilgi gördü.

        • 3

          Sedat Şimşek, gazetecilere, 5 yıldır turizmle uğraştığını söyledi.

        • 4

          Bölgede turizme dikkati çekmek amacıyla farklı çalışmalar yapıldığını belirten Şimşek, "Bunlar artık klasik oldu. Ben de farklı bir şey yapmak istiyordum. Rizelinin klasik bir lafı vardır, 'Rizeliye imkansız yoktur sadece azıcık zamanımızı alır.' Farklı bir şey düşündüm hatta Türkiye'de olmayan bir şey olmasını istedim. 'Ahşaptan helikopter yapabilir miyim?' diye düşündüm, en sonunda kararı verdim" dedi.

        • 5

          Helikopter modelindeki yapının projesini bir haftada çizdiğini anlatan Şimşek, şöyle devam etti:

        • 6

          "Kar kış demeden üç ay boyunca çok sıkı bir çalışmayla arkadaşlarımızla beraber 'Lazkopter53' adını verdiğim helikopteri dağ evimin bahçesine indirdik. Tamamen kestane ağacı ile yaptım. Yöremiz yağmurlu ve rutubetli bir bölge olduğu için en dayanıklı kestane ağacı ile yaptım.

        • 7

          4 metre yüksekliğinde, uzunluğu ise 6 metre. İçinde 15 kişi rahatlıkla oturabilir. Çayınızı ve kahvenizi içebiliyorsunuz. Evlilik ve doğum günleri için kutlama yapmak isteyenler de oluyor."

        • 8

          Şimşek, bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğini dile getirerek, "İyi ki de yapmışız, iyi ki de insanlara bu güzel hizmeti vermişiz. Çok şaşıranlar oldu. Her zamanki gibi klasik kullandığımız 'uçuyor mu, iniyor mu?' diye soruyorlar. Bunlar bizim için komik şeyler, gülüyoruz ve eğleniyoruz" diye konuştu.

        • 9
        • 10
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Habertürk Anasayfa