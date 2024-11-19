Rize'de bir kişinin öldüğü heyelan anı kamerada

Rize'de yağışın etkili olduğu Çayeli ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın arka tarafında bulunan toprak kütlesi kaydı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprakla dolan apartmanın giriş katındaki Yakup Bayraktar hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Ekipler, biri olayda zarar gören olmak üzere risk taşıyan 3 binayı tamamen, 4 binayı ise kısmen tahliye etti.

Konutlarından çıkarılan 91 kişi, kamu misafirhanelerine yerleştirildi. Heyelanlı alana güvenlik şeridi çekildi.

Heyelan anı ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın arkasından giren balçık ve suyun binanın ön kısmından çıkması anbean görüntülere yansıdı.