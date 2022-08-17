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Rıza Pekkutsal kimdir, neden vefat etti, kaç yaşındaydı?

Rıza Pekkutsal kimdir?

Yeşilçam sinemasının kıymetli sanatkarlarından Rıza Pekkutsal önceki gün İzmir'de 87 yaşında yaşama veda etti. Bunun üzerine Rıza Pekkutsal'ın yaşamı ve kaç yaşında öldüğü gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, Rıza Pekkutsal kimdir, neden ve kaç yaşında öldü? İşte haberimizin detayları...

17.08.2022 - 11:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türk sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal önceki gün 87 yaşında İzmir’de hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Kemal Sunal'la birlikte "Korkusuz Korkak" Bombacı Mülayim karakterinin mesai arkadaşı olarak oynayan Rıza Pekkutsal, Atla Gel Şaban, Tokatçı, Ortadirek Şaban, Sosyete Şaban gibi Kemal Sunal filmlerinde hafızalara kazınmıştı. Oyunculuğunun yanı sıra aynı zamanda seslendirme de yapan Pekkutsal, 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde 'Hacı Gaffur' rolüyle ilk dizi oyunculuğunu yapmıştı. Uzun süre İstanbul'da yaşayan sanatçı İzmir'de ikamet ediyordu. İşte Yeşilçam oyuncusunun hayatı hakkında bilgiler...

  • RIZA PEKKUTSAL KİMDİR?

    Rıza Pekkutsal, Türk sinema, ses ve tiyatro sanatçısı. Sanatçı aynı zamanda seslendirme yaparak ilk komedi tarzında plak komedi yaptı. Çalışmalarından bazıları ödül aldı. Rıza Pekkutsal 1935 yılında İzmir'de doğdu. Rıza Pekkutsal Buca halkevinde sanat yaşamına başlayıp İzmir Özel Tiyatrosunda eğitim gördü.

    Hulki Saner kendisini sinemaya kazandırmasıyla oynadığı ilk film Cibali Karakolu oldu. Bu filmden sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yaptı. Korkusuz Korkak filminde memur rolünü canlandırdı. 1980'lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol ve seslendirmeler yaptı.

    İlk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde 'Hacı Gaffur' rolüyle yaptı. En son oynadığı film 2007 yapımı Sıfır Dediğimde filmidir. Son oynadığı reklam filmi ise Cem Yılmaz, Cansu Dere ve Zafer Önen ile birlikte oldu. Müzik sektörüyle de ilgilenen Pekkutsal, yaklaşık 20 plaka imza attı.

  • RIZA PEKKUTSAL ROL ALDIĞI FİLMLER

    1965: Bir Gönül Oyunu

    1965: Güzel Bir Gün İçin

    1966: Cibali Karakolu

    1966: Eşrefpaşalı

    1968: Bir Damat Aranıyor

    1971: Güllü

    1971: Turist Ömer Boğa Güreşçisi

    1972: Babanın Arkadaşı / L'Amico del Padrino

    1972: Çapkınlar Şahı / Don Juan 72

    1973: Anadolu Ekspresi

    1973: Bebek Yüzlü

    1974: Hamama Giren Terler

    1974: Önce Vatan

     

    1978: Yüz Numaralı Adam

    1978: Zeynel İle Veysel

    1979: Almanya Acı Vatan

    1979: Bekçiler Kralı

    1979: Beni Mahvettiler

    1979: Dokunmayın Şabanıma

    1979: Erkek Güzeli Sefil Bilo

    1979: İşte Meydan

    1979: Korkusuz Korkak

    1979: Köşe Kapmaca

    1979: Umudumuz Şaban

    1979: Vay Başımıza Gelenler

    1980: Beş Parasız Adam

    1980: Büyük Kavga

    1980: Çile Tarlası

    1980: Gerzek Şaban

    1980: Mahmut Mangal

    1981: Ah Güzel İstanbul

    1981: Davaro

    1981: Deli Kan

    1981: Deliler Koğuşu

    1981: Hababam Sınıfı Güle Güle

    1981: Üç Kağıtçı

    1982: Adile Teyze

    1982: Doktor Civanım

    1982: Faize Hücum

    1982: Şıngırdak Şadiye

    1982: Yedi Bela Hüsnü

    1983: Bir Zamanlar Kardeştiler

    1983: Can Kurban

    1983: Kılıbık

    1983: Kırkından Sonra

    1983: Tokatçı

    1984: Atla Gel Şaban

    1984: Balayı

    1984: Bizimkiler - Of Of Emine

    1984: Cumartesi Cumartesi

    1984: Geçim Otobüsü

    1984: Kara Bahtım, Kem Talihim

    1984: Ortadirek Şaban

    1984: Üşütük

    1984: Zavallılar

    1985: Annem Yaşasın

    1985: Sosyete Şaban

    1985: Ya Ya Ya Şa Şa Şa

    1986: Tokat

    1987: Son Ümit

    1990: Koltuk Belası

    1991: Çizme

    1991: Kurdoğlu / Osmanlı Bedel İster

    1992: Burnumu Keser misiniz?

    1992: Issız Kule / Habbabe Hatun

    1992: Kurdoğlu-2 / Sancağın Ordusu

    1992: Sürgün

    1993: Deli Balta

    1993: Yeşeren Asma / Beşiktaşlı Yahya Efendi Hz.

    1994: Kaygısızlar

    1995: Evdekiler

    1996: Tatlı Kaçıklar

    1997: Çılgın Bediş 2. Sezon

    1997: Kılıbıklar Mahallesi

    1998: Şafak Vakti

    1998: Sıcak Saatler

    1999: Ah Bir Zengin Olsam

    2000: Üzgünüm Leyla

    2001: Çılgın Bediş

    2001: Kör Talih

    2001: Mutluyüz Ailesi

    2002: Çocuklar Duymasın

    2002: Hastayım Doktor

    2002: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

    2002: Yarım Elma

    2004: Cennet Mahallesi

    2006: Ahh İstanbul

    2007: Sıfır Dediğimde

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