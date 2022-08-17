Rıza Pekkutsal kimdir?

RIZA PEKKUTSAL ROL ALDIĞI FİLMLER
1965: Bir Gönül Oyunu
1965: Güzel Bir Gün İçin
1966: Cibali Karakolu
1966: Eşrefpaşalı
1968: Bir Damat Aranıyor
1971: Güllü
1971: Turist Ömer Boğa Güreşçisi
1972: Babanın Arkadaşı / L'Amico del Padrino
1972: Çapkınlar Şahı / Don Juan 72
1973: Anadolu Ekspresi
1973: Bebek Yüzlü
1974: Hamama Giren Terler
1974: Önce Vatan
1978: Yüz Numaralı Adam
1978: Zeynel İle Veysel
1979: Almanya Acı Vatan
1979: Bekçiler Kralı
1979: Beni Mahvettiler
1979: Dokunmayın Şabanıma
1979: Erkek Güzeli Sefil Bilo
1979: İşte Meydan
1979: Korkusuz Korkak
1979: Köşe Kapmaca
1979: Umudumuz Şaban
1979: Vay Başımıza Gelenler
1980: Beş Parasız Adam
1980: Büyük Kavga
1980: Çile Tarlası
1980: Gerzek Şaban
1980: Mahmut Mangal
1981: Ah Güzel İstanbul
1981: Davaro
1981: Deli Kan
1981: Deliler Koğuşu
1981: Hababam Sınıfı Güle Güle
1981: Üç Kağıtçı
1982: Adile Teyze
1982: Doktor Civanım
1982: Faize Hücum
1982: Şıngırdak Şadiye
1982: Yedi Bela Hüsnü
1983: Bir Zamanlar Kardeştiler
1983: Can Kurban
1983: Kılıbık
1983: Kırkından Sonra
1983: Tokatçı
1984: Atla Gel Şaban
1984: Balayı
1984: Bizimkiler - Of Of Emine
1984: Cumartesi Cumartesi
1984: Geçim Otobüsü
1984: Kara Bahtım, Kem Talihim
1984: Ortadirek Şaban
1984: Üşütük
1984: Zavallılar
1985: Annem Yaşasın
1985: Sosyete Şaban
1985: Ya Ya Ya Şa Şa Şa
1986: Tokat
1987: Son Ümit
1990: Koltuk Belası
1991: Çizme
1991: Kurdoğlu / Osmanlı Bedel İster
1992: Burnumu Keser misiniz?
1992: Issız Kule / Habbabe Hatun
1992: Kurdoğlu-2 / Sancağın Ordusu
1992: Sürgün
1993: Deli Balta
1993: Yeşeren Asma / Beşiktaşlı Yahya Efendi Hz.
1994: Kaygısızlar
1995: Evdekiler
1996: Tatlı Kaçıklar
1997: Çılgın Bediş 2. Sezon
1997: Kılıbıklar Mahallesi
1998: Şafak Vakti
1998: Sıcak Saatler
1999: Ah Bir Zengin Olsam
2000: Üzgünüm Leyla
2001: Çılgın Bediş
2001: Kör Talih
2001: Mutluyüz Ailesi
2002: Çocuklar Duymasın
2002: Hastayım Doktor
2002: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
2002: Yarım Elma
2004: Cennet Mahallesi
2006: Ahh İstanbul
2007: Sıfır Dediğimde
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