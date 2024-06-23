Gözde Kocaoğlu'nun anne - kız tatili
Rıza Kocaoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Gözde Kocaoğlu, kızı Mercan ile Çeşme'de tatil yaparken görüntülendi
Giriş: 23.06.2024 - 12:17 Güncelleme: 23.06.2024 - 12:17
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Gözde Kocaoğlu, tatil yapmak için kızı Mercan ile birlikte Çeşme'de aldı.
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Ağabeyi Rıza Kocaoğlu'ndan birkaç gün sonra kızı ile aynı plaja gelen Gözde Kocaoğlu, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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Siyah ve turuncu renkli bir bikini giydiği görülen Gözde Kocaoğlu, kızı Mercan ile denizde oyun oynadı.
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