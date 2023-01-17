Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Tiyatro

Rıza Kocaoğlu 'Kibritin Ucunda'

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, Kayhan Berkin’in yönettiği başrolünde Rıza Kocaoğlu’nun yer aldığı 'Kibritin Ucunda' adlı oyur 25 Ocak'ta Zorlu PSM'de seyirciyle buluşacak.

Giriş: 17.01.2023 - 10:06 | Güncelleme: ABONE OL
Rıza Kocaoğlu 'Kibritin Ucunda'
HABERTURK.COM


Zorlu PSM’nin PSM Prodüksiyonu’nda sahneye koyacağı yeni oyunu Kibritin Ucunda seyirciyle buluşmak için geri sayıma başladı. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, Kayhan Berkin’in yönettiği oyunda Rıza Kocaoğlu otuzlarının başında başarı hırsının, çocukluğunun ve küçük bir felaket sonrası ziyarete gelen geçmişinin gölgesinde, kendiyle derin bir hesaplaşmaya giren ve her şeyini kaybettiğini düşünen bir plaza çalışanını canlandırıyor.

25 Ocak'ta prömiyerini yapacak olan oyun, kafasının içinden gelen seslere engel olmayı bıraktığı an kendi iç hesaplaşmasını yaşayan bir adamın hikayesinin anlatıyor. Kibritin Ucunda sezon boyunca Zorlu PSM %100 Studio’da sahnelenecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Üç yıldız 'Eksik' için provada
Üç yıldız 'Eksik' için provada
Çok cesur, çok yaratıcı, ziyadesiyle gerçek
Çok cesur, çok yaratıcı, ziyadesiyle gerçek
Desiderata'da orkestra şefi Ali Poyrazoğlu
Desiderata'da orkestra şefi Ali Poyrazoğlu
'Neyzen' Ocak'ta İstanbul ve Ankara'da
'Neyzen' Ocak'ta İstanbul ve Ankara'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.