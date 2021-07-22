DHA

Tokyo Olimpiyatları'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele edecek Rıza Kayaalp, açıklamalarda bulundu. Kayaalp, "Her şey yolunda. Şu an kendimizi de iyi hissediyoruz. Takım halinde iyi durumdayız. Zaten grekoromen olarak 3 kişi gidiyoruz. İnşallah en az 2 madalya hedefimiz var. Çünkü Rio'da 3 kişi katılmıştık ve 2 madalya almıştık. Burada yine grekoromen takımı olarak en az 2 madalya alabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR GÜZEL BAŞARILARIN ÜZERİNE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞUNU KOYARIM"

2012 Londra Olimpiyatları'nda bronz, 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan ve kariyerindeki tek eksik madalya da olimpiyat altını olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Aslında çok kafaya takıyordum ama artık takmıyorum. Çünkü ne yaparsam yapayım olacaksa olacak, olmayacaksa olmayacak, yapacak bir şey yok. Ben sadece gerekeni yapıp en güçlü şekilde katılmak istiyorum. Şu ana kadar da o güce sahip olmaya başladım. Artık nasibimde varsa olimpiyat şampiyonluğunu kazanırım diye umut ediyorum. Nasibimde yoksa yapacak bir şey yok. Çünkü elimden gelen tüm çabayı, çalışmayı gösterdim. İnşallah nasip olur da bu kadar güzel başarıların üzerine olimpiyat şampiyonluğunu koymuş olurum ve olimpiyatta üçüncü madalyamı alırım" dedi.

"KIZIMIN SEVİNCİNİ BİR KEZ DAHA GÖRMEK İSTİYORUM"

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen 2021 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı sırada kızının ekran başındaki sevinç videosunu hatırlayan Kayaalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Kızım baba ne yapacak diyorum' işaret parmağını gösteriyor. Tabi bir şeyin farkında değil ama inşallah nasibiyle gelmiştir. Zaten nasibiyle de gelmiş Avrupa şampiyonu olduk, inşallah bir de olimpiyat şampiyonu olurum da onun o istiklal Marşı'nı söylerken sevincini bir daha görmüş olurum. Bu sefer daha bilinçli olacak, o zaman 6,5 aylıktı, şimdi 11 aylık olmuş olacak. Herhalde bu kez daha farklı tepki verir diye umut ediyorum. İnşallah o sevinci hem çocuğuma, hem eşime, hem de aileme yaşatmış olurum."