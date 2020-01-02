Lider Sivasspor, ikinci yarı için kadrosuna takviyeler yapmak istiyor. Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Alper Potuk konusunda önemli ifadeler kullandı.

Çalımbay'ın açıklamaları şöyle:

"Sezona eksik bir kadroyla başladık. Sezon öncesinde eksik kadroyla çok iyi idmanlar yaptık ve kamp dönemini iyi geçirdik. Takımımızda güzel bir uyum oldu ve başarı geldi. Ara transfer döneminde 3 ya da 4 oyuncuyu kadromuza katacağız.

Alper Potuk benim yakından tanıdığım bir futbolcu. Alper Potuk, Fenerbahçe'den ayrılırsa Alper de Sivasspor'u isterse bu transferin olmaması için hiçbir neden yok. Alper'i takımımda görmek isterim.

Emre Kılınç ve Mert Hakan için ocak ayında gitmek zor olabilir. İki futbolcumuz da takımımızda devam edecekler."