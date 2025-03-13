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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Riyad Kingdom Centre’daki ilk Türk markası Trendyol oldu - Teknoloji Haberleri

        Riyad Kingdom Centre’daki ilk Türk markası Trendyol oldu

        Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Körfez Bölgesi'ndeki Ramazan kampanyalarını başlattığını duyurdu. Trendyol Ramazan kampanyası kapsamında Riyad'ın ikonik binası Kingdom Centre'a özel bir giydirme yaptı. Ayrıca Dubai ve Riyad'da da özel etkinlikler düzenledi. Trendyol böylece 60 bin satıcısının ürünlerini Körfez bölgesindeki 4 milyon müşterisi ile buluşturmayı hedeflediğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 11:57 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:57
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        Riyad Kingdom Centre'da ilk Türk markası
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        Önde gelen e-ticaret firmalarından Trendyol farklı kampanya ve etkinlikler düzenleyerek Türk ürünlerinin farklı müşteri gruplarına ulaşmasını amaçladığını belirtti. Bu kapsamda Riyad’ın ikonik binası Kingdom Centre’a özel bir giydirme yapan firma, Riyad ve Dubai’de de etkinlikler gerçekleştirdi.

        Ay boyunca da Körfez’de farklı iletişim faaliyetleri düzenlemeye devam edecek. Körfez Bölgesi’ne 60 bin satıcısıyla 15 milyonu aşkın çeşitlilikte bir ürün yelpazesi sunan Trendyol, Ramazan ayında da kampanya ve pazarlama yatırımlarıyla Türk üretici ve satıcılarının işlerini e-ihracat ile büyütmelerine katkı sağlamayı sürdüreceğini duyurdu.

        KÖRFEZ'DE 4 MİLYON MÜŞTERİ

        Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarıyla buluşturan firma, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn’den oluşan Körfez ülkelerindeki pazaryeri modeliyle faaliyetlerini sürdürüyor. E-ticaret ve teknoloji firması, 2028 yılında 6 milyar dolar ihracat hacmi, 220 milyon adet ürün satışı ve 8 milyon aktif müşteriye ulaşmayı hedeflediğini de açıkladı. Trendyol, geçtiğimiz Kasım kampanyaları döneminde de Körfez’de en çok indirilen uygulamalar arasında yer almıştı.

        Bölgede bugüne kadar 4 milyon müşteriye ulaşan firma, bölgeye yönelik e-ihracat gerçekleştiren Türk üreticilerini, teknolojik altyapısı ve lojistik ağı ile destekleyerek, satıcıların pazarlama yatırımlarını da üstleniyor. Trendyol’un Riyad ve Dubai’de ofisleri ve depoları da bulunuyor.

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