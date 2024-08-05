Rita Ora Ibiza tatilinde
Ünlü şarkıcı Rita Ora, Oscar ödüllü yönetmen eşi Taika Waititi ve bir grup arkadaşıyla Ibiza'da lüks yatta denizin ve güneşin tadını çıkardı
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Ünlü şarkıcı Rita Ora, oyuncu ve yönetmen eşi Taika Waititi, oyuncu arkadaşı Jodie Turner-Smith ve bir grup arkadaşıyla birlikte Ibiza tatiline çıktı.
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Rita Ora, lüks yatta denizin ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.
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33 yaşındaki İngiliz şarkıcı, güneşlenip denize girerken, 48 yaşındaki Yeni Zelandalı yönetmen eşi Taika Waititi, elinde fotoğraf makinesiyle çekim yaptı.
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Yat gezisinde Rita Ora ve Taika Waititi'ye eşlik eden İngiliz model ve oyuncu Jodie Turner-Smith, 4 yıllık evliliğin ardından geçen yıl ABD'li oyuncu Joshua Jackson'dan boşanmıştı.
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Rita Ora ile Taika Waititi'nin 2021'de aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Ünlü çift, 4 Ağustos 2022'de Los Angeles'ta küçük bir törenle dünyaevine girmişti.
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Rita Ora bir süre önce Macaristan'da vereceği konsere saatler kala konseri iptal edip Budapeşte'de hastaneye kaldırılmasıyla gündeme gelmişti.
Sahneye çıkmak istediğini söylese de doktorların tavsiyesiyle konserini iptal etmek zorunda kalmıştı.
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