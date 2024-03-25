Rihanna sarışın oldu

35 yaşındaki rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğinden iki yaşında RZA Athelston Mayers ve yedi aylık Riot Rose Mayers adlarında iki oğlu olan Rihanna, hem güzellik hem de iç çamaşırı markası için sık sık kamera karşısına geçip yeni ürünlerini kendi tanıtıyor.