Rihanna'nın yırtık stili

Rihanna, yırtık elbise ve yırtık çoraplardan oluşan kombinini değiştirmeden İtalyan restoranına gitti.

Rihanna'nın yırtılmış çoraplı tarzının modada yeni bir devir başlatacağını tahmin eden moda yorumcuları, kasıtlı olarak yırtılmış çorapların lüks moda evleri tarafından bin doların üzerinde fiyata satılabileceğini öne sürdü.