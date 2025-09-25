Rihanna kızını kucağına aldı

37 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, ASAP Rocky ile beş yıllık ilişkilerinde üçüncü çocuğunu kucaklarına aldı.

REKLAM advertisement1

Rihanna, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kızını dünyaya getirdiğini duyurdu. Ünlü şarkıcı, bebeğine 'Rocki Irish Mayers' adını verdi ve kızını 13 Eylül’de kucağına aldığını takipçileriyle paylaştı.

REKLAM

Rihanna ve Rocky, üçüncü bebek haberini 2025 Met Gala'da duyurmuş, Rocky mutluluğunu, "Harika bir his, biz çok mutluyuz" sözleriyle ifade etmişti.

Rihanna, ilk olarak Ocak 2022’de Rocky ile ilk çocuklarını beklediğini açıklamıştı. İkinci çocukları Riot’un hamileliği ise 2023 Super Bowl devre arası gösterisi sırasında duyurulmuştu.

Fotoğraflar: Instagram