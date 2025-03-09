Rihanna: Güneş gözlükleriyle doğurdum

Uzun bir süredir rapçi ASAP Rocky ile aşk yaşayan Rihanna, 8 Şubat Dünya Kadınlar Günü'nde doğum sonrası fotoğraflarını yayımladı.

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Rihanna, 2 yaşındaki oğlu RZA ve 19 aylık olan oğlu Riot Rose'un doğum sonrasında çektiği özçekimleri paylaştı.

"BİR KADIN OLARAK YAPTIĞIM EN GÜÇLÜ ŞEY"

Rihanna paylaşımında; "Bir kadın olarak yaptığım açık ara en güçlü şey... Benim küçük mucizelerim! Ve evet, inci ve güneş gözlükleriyle doğurdum... Sormayın, çok şey oluyordu" ifadelerine yer verdi.

Rihanna, RZA'yı 2022'de Riot Rose'u ise 2023'ün ağustos ayında kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Fotoğraflar: Istagram, Mega