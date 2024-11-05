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        Haberler Dünyadan Rihanna'dan hayranlarına seçim çağrısı: Ben oy veremiyorum ama siz verin - magazin haberleri

        Rihanna'dan hayranlarına seçim çağrısı: Ben oy veremiyorum ama siz verin

        Barbados doğumlu şarkıcı Rihanna, ABD vatandaşı olmadığı için oy hakkı olmadığını söylerken, hayranlarına oy verme çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 12:54 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:54
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        "Ben oy veremiyorum ama siz verin"
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        ABD vatandaşı olmayan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Kamala Harris ile Donald Trump arasındaki başkanlık seçiminde oğlunun pasaportlarından birini kullanarak oy vermek için sandıklara gizlice girdiği şakasını yaptı.

        ABD'li rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğinden iki yaşında RZA ve bir yaşında Riot adında iki oğlu olan Rihanna, paylaştığı sosyal medya videosunda, "Bakış açısı: Oğlumun pasaportuyla gizlice sandık başına gitmeye çalışıyorum. Oy verin, çünkü ben veremiyorum" diye yazdı.

        36 yaşındaki dokuz Grammy ödüllü şarkıcının hayranları, gelecek seçimlerde oy kullanabilmesi için Rihanna'yı çifte vatandaşlığa başvurmaya çağırdı.

        Barbados'ta doğan Rihanna, vatandaşlık statüsü nedeniyle ABD'de oy kullanamasa da platformunu kullanarak Amerikalıları geçmiş seçimlerde de sandık başına gitmeye teşvik etmişti.

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        #Rihanna
        #ABD seçimi
        #Başkanlık Seçimi

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