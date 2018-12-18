"Fenerbahçe'ye yakışan 3-4 tane oyuncu şart. UEFA kriteri beni ilgilendirmez. Fenerbahçe kurulduğundan beri bu takım bu duruma hiç düşmemişti. Ali beyin dışında başka biri olsa bu durumda artık kalamazdı. Her şey para değil ama doğru planlama yapacaksınız. Bugün kulübeden oyuna girenler maça sıfır katkı verdi. Reyes bana ne katar, Barış ne yapabilir... Ama Ali bey ekonomik anlamda çok katkı vermiştir"