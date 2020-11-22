Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 9. haftasındaki Gençlerbirliği - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Başakşehir mücadelelerini değerlendirdi. Dilmen'in yorumları şöyle:
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI YORURMLARI
Gençlerbirliği oyuncusuna baktım, ağzını okudum. Gençlerbirliği oyuncusu 'Önce o faul yaptı' dedi, kendi faulünü kabul etti. Penaltıyı nerede yaptığına da baktım. Gençlerbirliği oyuncusu haklı mı diye baktım, faul yaptığını bildiği için 'Önce bana faul yaptı' dedi. Hakem Halil Umut Meler tertemiz maç yönetti.
Futbolcu maçın içinde skoru bilir. Aykut Kocaman'la beraber oynarken geriye düştüğümüzde ya da skor berabere olduğunda, 'Aykut rahat ol 4 yaparız' derdim. Maçı izleyen herkes, bu maçın nasıl biteceğini tahmin ediyordu.
Fenerbahçe son 20 yıl içinde sanırım nadir 13 puan almıştır. Bu tablo da şampiyonluklara sebep oluyor. Fenerbahçe'nin son yıllarda iç sahada kayıpları artmıştı. Artık büyük takımlar için deplasmanın da farkı yok, güç farkı daha da ortaya çıkıyor.
Caner Erkin ve Ozan Tufan çok önemli oyuncular. Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kaybedilebilirdi. Mert Hakan 'Ben buradayım' dedi. Kadro genişliğini avantajları çok fazla. Fenerbahçe'nin çok klas oyuncuları var.
Jose Sosa oyun içinde antrenördür. Olağanüstü performans göstermez. 5. golde topu dikti, şöyle bir baktı ve Serdar Aziz'i gördü. Topu direk adrese gönderdi. Antrenör hemen kullan diyecektir ama gerek yok çünkü Sosa sahada oyuncu içi antrenörü.
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