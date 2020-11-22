Hakem hata yaptı, ilk yarıda avantaj oynatması gerekiyordu oynatmadı ama bu maçı böyle konuşuyorsak, açıkçası ben otoriter, oyunculara karşı ilişkisi iyi, oynatmaya çalışan bir hakem gördüm. Penaltı ve sarı kart doğru, Mehmet Topal'ın eli açık, kural öyle diyor. Ben Başakşehirli olsam, şu maça asla üzülmem. 2. yarıda, her ne olursa olsun bir takım, bir takımı bu kadar boğamaz.