"BEN DROGBA - SNEIJDER'İ GÖRDÜM!"

"Galatasaray hiç bir şey yapmadı. İlk yarıda 1-1 olabilirdi sonuç. Taylan mesela kötü bir oyuncu değil ama ben Galatasaray'da Fernando'yu gördüm. Ben Galatasaray'da Drogba'yı gördüm. Kadro kalitesi olarak Appiah Anelka döneminden beri Fenerbahçe'nin kadrosu ilk defa bu yılki kadar iyi. Doğru transferler yaptı ama yanlış teknik direktörler oldu."