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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumladı

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yendi. Kadıköy'de ezeli rakibini 4 maç sonra yenen sarı-lacivertliler bu sonucun ardından 59 puana yükseldi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da Fenerbahçe - Galatasaray maçı değerlendirdi

11.04.2022 - 00:41 | Güncelleme: FUTBOL

  • "MAÇI FAVORİLER KAZANIR"

    "Yıllardır bir klasik cümle vardı. Favoriler kaybeder diye. Hiç anlamam bu cümleyi. Favoriler kazanır. Bir takım olağanüstü goller kaçırmıştır döner yener. Bir sürü örnek verebilirim. Beşiktaş stadında Beşiktaş, Fenerbahçe stadında Fenerbahçe avantajlıdır."

  • "Futbol iyi oyuncularla oynanan bir oyundur. Bu oyuncular doğru yerlerde oynatılırsa, fizikleri de müsaitse, daha iyi oynar ve favori olur. Fenerbahçe'yi çok net favori gördüm maçtan önce. Kadro kalitesi olarak öncelikle."

  • "FENERBAHÇE'NİN YEDEKLERİ, GALATASARAY'DA İYİ"

    "Fenerbahçe'nin yedekleri, Galatasaray'ın ilk 11'inden daha iyi takım. Gomis eleğini asmış zaten. Babel kurtarıcı olarak arada giriyor o da eskisi gibi değil. Galatasaray'ın 3 orta sahası Taylan, Berkan, Cicaldau Fenerbahçe'de oynayamaz. 15-20 yıldır en zayıf Galatasaray kadrosu bu. Sezon başında da Galatasaray'ın şampiyon olması zor diyordum."

  • "TORRENT DAHA KARŞIYA YENİ GEÇİYOR"

    "Ozan, Mesut, Berisha, Szalai, Nazım falan var daha Fenerbahçe'de olmayan. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenememesi çok sürpriz olurdu zaten. Çok başarılı ve müthiş bir İsmail Kartal serüveni izliyoruz. Aslan gibi götürüyor takımını. İsmail Kartal'ın gözünü kapat, Samandıra'yı falan bulur. Torrent, daha yeni geçiyor karşıya."

  • "Ligimize çok uzak bir teknik direktör getiriyorsunuz. İsmail Kartal altyapılarda çalıştı, çok değişik hocalarla çalıştı ve ikinci kez takımın başında. Bu kadroyu doğru oynatan başarılı olacaktı zaten. Konsantre işi kolay değildi, onu da başardı. Kayseri maçından daha iyi oynamadı Fenerbahçe bugün. Doğru oyun ve doğru dizilişle oynadığı için Fenerbahçe ligin ikinci yarısını lider bitirir."

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