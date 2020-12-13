10 üzerinden hep 7'lik oyuncular olunca, siz eğitmen olacaksınız, 'Nasıl verim alabiliriz' diyeceksiniz. Teknik direktörlük sadece laktak testi, rakip analizi, şu kadar orta, bu lider, şu küme düşüyor falan değil. Göz var, nizam var.