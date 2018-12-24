İlk yarıda Başakşehir'in lider bitmesi değil, Galatasaray'ın az puan alması değil, Beşiktaş'ın geçmiş yıllara göre dşüşüşte olması değil, Malatya da olağanüstü değiller ama idare eder. Fenerbahçe'nin ilk yarıyı 17. bitirmesi yılın değil futbol tarihinin en önemli 3 olayından biridir.